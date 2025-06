Voici où vous pourrez trouver Christine Beaulieu cet été

«Je suis très heureuse de collaborer avec Jean-Martin Fortier et l’Espace Old Mill cet été. Quelle chance! Nous allons y présenter notre spectacle pour toute la famille: Les saumons de la Mitis. Merci pour l’accueil. Peu de billets à vendre! Réservez vite.

Et prenez l’option avec le repas, la table est locale, créative et absolument délicieuse. Elle s’est d’ailleurs méritée une étoile verte du guide Michelin. 🍀 Bravo au chef Éric Gendron et toute l’équipe en cuisine.»

Christine Beaulieu retournera ensuite dans le bassin de la Biosphère, au coeur de Montréal, pour une série de représentations du 20 au 24 août.

Les billets pour le spectacle en Estrie sont en vente juste ici et ceux de la Biosphère par ici!