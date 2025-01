Voici ce que devient Justine Dufour-Lapointe

Voici le synopsis officiel de Le grand saut: le pari de Justine Dufour-Lapointe:

Après des Jeux difficiles à Beijing, Justine se remet en question. Invitée comme observatrice à une compétition de ski hors-piste en Suisse (freeride), elle a l'impression de redécouvrir son sport et de retrouver le goût de dévaler les pentes. En ski hors-piste, tout est permis! C'est par hélicoptère que la skieuse se retrouve sur les plus hauts sommets du monde (en Espagne, en Suisse, à Andorre, en Autriche et en Colombie-Britannique) pour exécuter des descentes spectaculaires, voire dangereuses. Justine mord dans cette nouvelle liberté et s’acclimate à ses nouvelles responsabilités comme athlète professionnelle.

On vous invite à jeter un oeil aux premières images de cette série documentaire: