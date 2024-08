Cette nouvelle affiche de STAT surprendra les fans

La nouvelle affiche de STAT vient d'être dévoilée sur Instagram et fait fortement réagir!

Sur l'image, on voit les personnages principaux dans leurs uniformes médicaux perchés sur le toit de l'Hôpital Saint-Vincent de Montréal.

Suzanne Clément, qui incarne l'urgentologue et cheffe de l'urgence Emmanuelle St-Cyr, est toujours au centre de l'image. À ses côtés, Lou-Pascal Tremblay, Geneviève Schmidt, Stéphane Rousseau et Normand D'Amour affichent leur air le plus sérieux. Voici l'impressionnante affiche de STAT, saison 3: