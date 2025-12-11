Voici les prochains invités d'Au-delà du sexe

Début du contenu principal.
L'émission Au-delà du sexe de Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge sera de retour après les Fêtes!
Ce magazine sur la sexualité nous permet d'entendre les vedettes québécoises parler de sexe, de romance, de préférences et de sensualité avec les deux animateurs. Des sphères diverses de la sexualité y sont également abordées avec des spécialistes.
En cette semaine de décembre, on apprend qui seront les invités de la nouvelle saison d'Au-delà du sexe.
Voici les nouveaux invités connus de Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge:
La première invitée de la saison, Sophie Nélisse, sera en vedette dans l'épisode du 8 janvier 2026.
La célèbre actrice de la sérei américaine Yellowjackets s'ouvrira sur le fait que le sexe n’est pas une priorité dans sa vie et exprimera son souhait de normaliser ce type de discours.
À voir le jeudi 8 janvier à 21h à Télé-Québec.
François Arnaud et Sophie Nélisse sont réunis dans un tout nouveau projet télé sexy à souhait.
Les deux talentueux comédiens seront en vedette dans la série Rivalité brûlante (titre original: Heated Rivalry) qui vient d'arriver sur Crave.
