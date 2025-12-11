Voici les prochains invités d'Au-delà du sexe

L'émission Au-delà du sexe de Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge sera de retour après les Fêtes!

Ce magazine sur la sexualité nous permet d'entendre les vedettes québécoises parler de sexe, de romance, de préférences et de sensualité avec les deux animateurs. Des sphères diverses de la sexualité y sont également abordées avec des spécialistes.

En cette semaine de décembre, on apprend qui seront les invités de la nouvelle saison d'Au-delà du sexe.