En Vedette

Voici les prochains invités d'Au-delà du sexe

L'émission Au-delà du sexe de Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge sera de retour après les Fêtes!

Ce magazine sur la sexualité nous permet d'entendre les vedettes québécoises parler de sexe, de romance, de préférences et de sensualité avec les deux animateurs. Des sphères diverses de la sexualité y sont également abordées avec des spécialistes. 

En cette semaine de décembre, on apprend qui seront les invités de la nouvelle saison d'Au-delà du sexe.

© Télé-Québec

Voici les nouveaux invités connus de Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge:

  • Sophie Nélisse
  • Caroline Néron
  • Joey Scarpellino
  • Isabelle Racicot
  • Debbie Lynch-White
  • Sarah-Maude Beauchesne
  • Rémi-Pierre Paquin
  • Jessica Barker
  • Neev
  • Vanessa Destinée
  • Marie-Soleil Dion 
  • Louise Deschatelets
© Karine Paradis

La première invitée de la saison, Sophie Nélisse, sera en vedette dans l'épisode du 8 janvier 2026.

La célèbre actrice de la sérei américaine Yellowjackets s'ouvrira sur le fait que le sexe n’est pas une priorité dans sa vie et exprimera son souhait de normaliser ce type de discours.

À voir le jeudi 8 janvier à 21h à Télé-Québec.

Retrouvez François Arnaud et Sophie Nélisse dans la nouvelle série Rivalité brûlante

© François Arnaud/Sophie Nélissa/Instagram

François Arnaud et Sophie Nélisse sont réunis dans un tout nouveau projet télé sexy à souhait.

Les deux talentueux comédiens seront en vedette dans la série Rivalité brûlante (titre original: Heated Rivalry) qui vient d'arriver sur Crave.

Pour en savoir plus, c'est par ici.

