Excellente nouvelle pour les fans d'Empathie et de Florence Longpré

Un détail de la série Empathie a particulièrement retenu l’attention des téléspectateurs: le fameux t-shirt Chat va bien porté par le personnage de Florence Longpré, notamment lors de l’arrivée de Madame Moisan (Brigitte Lafleur) à l’Institut.
Le chandail provient de la marque Humeur Design et avait connu une grande popularité dans les années 90. Avec l’arrivée de la série, un véritable engouement est né autour de ce t-shirt devenu culte.
La maison de production Trio Orange a d’ailleurs annoncé que le modèle est maintenant de retour sur le marché grâce à la boutique Woops. Pour chaque chandail vendu, 10 $ seront remis à la Fondation Pinel.
La boutique Woops propose des chandails qui allient style et engagement social. Chaque achat permet de soutenir différentes causes importantes. En plus de la Fondation Pinel, on retrouve notamment la Fondation Véro et Louis, ainsi que Proanima, dédiée au bien-être animal.
Pour voir ou revoir la première saison de la série Empathie, rendez-vous sur Crave.
