Excellente nouvelle pour les fans d'Empathie et de Florence Longpré

Le chandail provient de la marque Humeur Design et avait connu une grande popularité dans les années 90. Avec l’arrivée de la série, un véritable engouement est né autour de ce t-shirt devenu culte.

La maison de production Trio Orange a d’ailleurs annoncé que le modèle est maintenant de retour sur le marché grâce à la boutique Woops. Pour chaque chandail vendu, 10 $ seront remis à la Fondation Pinel.