Voici comment Florence Longpré a convaincu Ève Landry de faire M'entends tu?

Ève Landry s’est confiée sur la façon dont s’y est prise Florence Longpré pour la convaincre d’embarquer dans l’aventure M’entends-tu?
C’est lors d’un extrait de son passage à l’émission Les enfants de la télé, qui sera diffusé ce mercredi, que la comédienne a expliqué qu’au départ, toutes les raisons étaient là pour qu’elle n’embarque pas.
Quoique persuadée que le projet était génial, les tournages commençaient à peine quelques semaines après son accouchement. On comprend donc que ça rendait sa participation compliquée.
Pour cette raison d’ailleurs, elle a d’abord expliqué à l’autrice que ça ne se pourrait pas. Mais Florence Longpré avait en tête que c’était ELLE qui jouait le personnage de Carolane.
Voici donc ce qu’elle lui a dit pour la convaincre d’embarquer dans le projet qui s’est avéré être le succès qu’on connait aujourd’hui.
Les 3 saisons de M’entends-tu ont été diffusées de 2018 à 2021 et nous ont permis de plonger dans l’univers de Carolane, Fabiola et Ada, trois jeunes femmes issues d’un milieu défavorisé.
La série de Trio Orange nous a fait rire et pleurer, souvent dans la même scène, et reste à ce jour une de nos favorites.