Alexandre Aussant nous a menti en pleine entrevue! Voyez la vidéo!

Par ailleurs, dans notre moment avec la célébrité, celle-ci se disait très triste de ne pas avoir pu participer à la dernière édition Champions vs recrues, trop occupée avec sa tournée De la poudre aux yeux: «J'aurais aimé ça être là […] J'en voulais vraiment à ma tournée.», disait-elle.

Alexandre avait même pris le temps de conseiller les futurs joueurs qui allaient entrer à Big Brother Célébrités. Il leur suggérait de «respirer et de s’amuser d’abord et avant tout», en plus de leur rappeler l’importance de faire des liens, puisqu’à l’émission: «le social, c'est ce qu'il y a de plus important», affirmait le joueur étoile de la 3e saison.

Écoutera-t-il ses propres conseils? Ce sera à découvrir dans Big Brother Célébrités sur Noovo et sur Crave, en semaine, à 19h30 et le dimanche à 18h30.

