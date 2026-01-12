Alexandre Aussant nous a menti en pleine entrevue! Voyez la vidéo!

Début du contenu principal.
La 6e saison de Big Brother Célébrités a donné son coup d’envoi dimanche et on a eu aussi droit à un «coup d’état» dans nos salons, alors qu’on apprenait que Mona de Grenoble figurerait parmi les 16 vedettes. Il s’agit d’une véritable surprise pour les admirateurs de l’émission puisqu’Alexandre Aussant (Mona de Grenoble) devait plutôt être analyste à Big Brother: Les gérants d’estrade.
D’ailleurs, nous lui avions parlé plus tôt avant le début de la saison à ce sujet. Voyez dans la vidéo ci-dessus TOUS les mensonges mentionnés par Alexandre durant l’entrevue.
Avant le début de notre entretien, Alexandre Aussant pensait déjà avoir trouvé les personnalités qui allaient habiter la grande maison en justifiant que sa gérante était douée et que dans le milieu ça se jasait beaucoup. En outre, pendant notre échange, l’humoriste promettait qu’il allait être un analyste honnête: «Il y a des analyses dans lesquelles je suis plus empathique […] puis je regarde le même show que tout le monde, puis je vis les mêmes émotions que le monde, fait que je suis un analyste très honnête.», nous lançait-il en précisant que tout se disait. Or, il ne nous avait clairement pas tout dit!
Par ailleurs, dans notre moment avec la célébrité, celle-ci se disait très triste de ne pas avoir pu participer à la dernière édition Champions vs recrues, trop occupée avec sa tournée De la poudre aux yeux: «J'aurais aimé ça être là […] J'en voulais vraiment à ma tournée.», disait-elle.
Alexandre avait même pris le temps de conseiller les futurs joueurs qui allaient entrer à Big Brother Célébrités. Il leur suggérait de «respirer et de s’amuser d’abord et avant tout», en plus de leur rappeler l’importance de faire des liens, puisqu’à l’émission: «le social, c'est ce qu'il y a de plus important», affirmait le joueur étoile de la 3e saison.
Écoutera-t-il ses propres conseils? Ce sera à découvrir dans Big Brother Célébrités sur Noovo et sur Crave, en semaine, à 19h30 et le dimanche à 18h30.
