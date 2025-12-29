Voici pourquoi on conseille aux joueurs de Big Brother Célébrités de bien dormir

Le coup d’envoi de Big Brother Célébrités sera donné le dimanche 11 janvier, 18h30, sur Noovo et sur Crave. Encore une fois cette année, l’émission Big Brother: Les Gérants d’estrade suivra les rendez-vous du dimanche à 20h. Alexandre Aussant, Coco Belliveau, Sinem Kara et Daniel Savoie donneront leurs différents avis sur le jeu des joueurs.

Avant le début de l’aventure Daniel Savoie a pris soin de nous partager sa stratégie entourant le sommeil. C’est complètement crucial de bien dormir. Voici pourquoi.