Voici pourquoi on conseille aux joueurs de Big Brother Célébrités de bien dormir

Le coup d’envoi de Big Brother Célébrités sera donné le dimanche 11 janvier, 18h30, sur Noovo et sur Crave. Encore une fois cette année, l’émission Big Brother: Les Gérants d’estrade suivra les rendez-vous du dimanche à 20h. Alexandre Aussant, Coco Belliveau, Sinem Kara et Daniel Savoie donneront leurs différents avis sur le jeu des joueurs.
Avant le début de l’aventure Daniel Savoie a pris soin de nous partager sa stratégie entourant le sommeil. C’est complètement crucial de bien dormir. Voici pourquoi.
L’ancien participant de la populaire téléréalité, Daniel Savoie n’hésite pas à inciter les nouveaux joueurs de Big Brother Célébrités à bien dormir lors de l’expérience. Si certains embrassent l’idée de dormir près des portes des chambres pour ne rien manquer, le comédien ne partage pas cet avis, alors qu’il avait besoin d’un minimum de six heures de sommeil. Il conseille plutôt aux nouveaux venus de bien se reposer.
Par ailleurs, Savoie explique que lors de ses trois premières semaines dans la maison, il restait un peu sur ses gardes la nuit. En revanche, plus le jeu avançait, plus il se rendait compte que cette stratégie n’était pas pour lui: «À un moment donné, j’ai fait ‘’Non, la nuit, dors.’’, j’ai tiré la plug», avance-t-il en mentionnant qu’il devait agir ainsi pour continuer d’être sympathique avec les autres artistes le jour.
Selon l’analyste, un manque de sommeil dans la maison, peut nuire à son jeu social, puisqu'il est plus difficile de laisser paraître ses couleurs auprès des autres candidats quand on manque d’énergie. Il mentionne d’ailleurs avoir été plus performant en agissant ainsi.
Pour l’humoriste Martin Vachon, c’est un privilège de bien dormir à l’intérieur des murs de Big Brother: «J’ai rarement dormi 6 heures à Big Bro, c’est un gros luxe.» Dormant à côté de l’homme d’affaires François Lambert, il dit avoir été souvent réveillé par ce dernier qui se levait très tôt!
Martin Vachon accompagnera Marie-Josée Gauvin à l’animation de Big Brother: Les Gérants d’estrade toute la saison. Le dimanche 4 janvier, à 19h30, on présentera une émission spéciale sur les préparatifs de la 6e saison sur Noovo et sur Crave.
