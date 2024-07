Mitsou et ses soeurs étaient réunies pour une grande occasion

Mitsou et ses sœurs étaient réunies pour une soirée importante: c'était l'anniversaire d'une d'entre elles!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le 12 juillet est la célébration du jour de naissance de la sublime Abeille Gélinas, maintenant âgée de 45 ans. Ses sœurs, Mitsou et Noémie, étaient avec elle pour le souligner.

On a pu voir, via les réseaux sociaux de Mitsou et Abeille, qu'elles se sont bien amusées. La plus jeune s'est offert un soin énergétique en journée et se sentait prête à mettre le feu à sa soirée où elle était DJ. D'ailleurs, dans une des vidéos on peut voir Mitsou danser pendant qu'Abeille est aux platines.

Le trio est tissé serré et ne manque pas les occasions pour se réunir. On adore voir une famille si soudée.

On souhaite un merveilleux anniversaire à Abeille et beaucoup de plaisir à tous!

