Mitsou rend hommage à Jean-Pierre Ferland avec ce chemisier unique

Sous le visage du grand homme de la musique Québécoise, on peut y lire:

«Le soleil emmène au soleil

Le matin au midi

Et les enfants jouent avec la vie»

Les paroles de la populaire chanson de monsieu Ferland, Le soleil emmène au soleil.

Avec sa chemise, Mitsou a osé un pantalon à pattes d'éléphant en patchwork de denim. Ce qui donne un look d'inspiration western des années 70 ultra tendance

Son look combine la mode actuelle et le style rétro, comme la musique de Jean-Pierre Ferland qui a su traverser les années et qui nous touche encore aujourd'hui