Mélissa Bédard nous fera vivre son accouchement dans ce nouveau projet

NOUVELLE PRODUCTION!

Tout juste maman d’un nouvel enfant (le 7e dans la famille), Mélissa Bédard ouvrira une fenêtre très personnelle sur sa vie haute en couleur.

De la salle d’accouchement à son retour sur scène, elle se dévoilera avec l’authenticité, la simplicité et la spontanéité qui ont séduit le public.

Un regard unique, en 6 épisodes, sur le quotidien atypique d’une mère aimante et d’une artiste passionnée. À voir l’automne prochain sur illico+!»

Sur Facebook, Jean-Philippe Dion a lui aussi partagé la bonne nouvelle. Le producteur a ajouté que c'était Mélissa Bédard qui avait eu l'idée de filmer son accouchement parce qu'elle adore donner la vie.

«Quand Mélissa Bédard m’a écrit il y a quelques mois pour me dire « Tu le sais comment j’aime accoucher, tu devrais venir filmer ça! » J’ai répondu « OK ». Neuf mois plus tard, TVA embarquait dans le projet un peu fou et nos caméras étaient là cette semaine pour cet événement formidable ! On a hâte de vous présenter ce docuréalité!», écrit Jean-Philippe Dion.

On a bien hâte de découvrir ce nouveau projet télé!