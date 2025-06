Conciliation scène-famille: voici qui accompagne Mélissa Bédard pendant ses spectacles

Un bébé bien accompagné

Combien y’a-t-il d’heures dans la journée de Mélissa? «Je dors à peu près 4 h.» dit-elle sans trop sembler alarmiste. «Il y a comme des moments, des périodes de mon année, de ma vie où je n’ai pas besoin de tant de sommeil que ça. Oui, je me reprends plus tard. C’est comme quand je faisais Weight Watchers. Oui, des fois, je pouvais calculer mes points. Après ça, je me donnais des points pour plus tard: ‘’Je vais manger une pizza, mais je reprendrai les points plus tard.’’» explique-t-elle avant d’éclater de rire. Malgré la naissance de son fils Aaron, pas question de prendre un long congé de maternité. Sept semaines suffirent. Pourquoi ce chiffre précisément?: «On avait tout calculé ça. Mes filles, j'avais pris zéro, mais j'étais plus jeune, je n’étais toujours pas en forme, mais j'étais plus jeune. Fait que pour prendre du temps pour tout coordonner les trucs et trouver une nounou aussi pour bébé Aaron qui me suit ici.» Mélissa habite toujours Québec, or avec les répétitions et les spectacles de Chicago à Montréal et son nouveau-né, elle se devait de lui trouver de bons accompagnateurs: «Finalement ce sont mes parents qui sont là avec moi, qui ont pris leur retraite je suis bin bin contente.»

Un soulagement pour l’une des belles voix du Québec qui a même eu une idée: «Je suis en train de me demander si on ne fait pas construire une bi-génération. Pour vrai, je suis revenue en position fœtale, comme je n’ai rien à faire. J’arrive chez nous, le souper est fait, ils ont fait mon lavage. Mon ménage est fait. C’est un charme.» Un mode de vie qui lui rappelle son jeune temps: «Je me sens comme quand j'étais ado, puis que j'habitais chez papa maman. Mon père, il lit mes textes avec moi, il pratique avec moi. Je le sens intéressé. Puis, j'ai hâte qu'il le voie aussi, parce que pour vrai, il pratique avec moi à chaque fois que je reviens, il s’assoit avec moi à la table, on fait nos devoirs.»