Soyez témoin du premier regard partagé entre Mélissa Bédard et son nouveau-né

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard nous émeut dans les premières images de son documentaire Mélissa, plein les bras, dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi matin.
Dans un extrait bien rempli, on a droit à un avant-goût de cette incursion privilégiée dans sa vie complètement enlevante dans laquelle elle jongle entre son rôle de maman, chanteuse, comédienne et animatrice.
Avec générosité, elle nous fait même une place dans la salle d’accouchement où elle a accueilli son plus jeune coco, Aaron. Elle nous permet ainsi de vivre avec elle les premiers instants de leur rencontre et d’être témoins du premier regard entre elle et lui. C’est magique.
Dans Mélissa, plein les bras qui sera disponible sur Illico+ dès le 28 août, l’artiste nous permet de vivre son quotidien, elle qui nous ouvre ses portes afin de découvrir autant les doux moments en famille que les minutes précédant ses entrées sur scène.
Comme elle le dit si bien «The Show Must Go Mom», une phrase qu’on ne peut qu’appliquer à sa vie, elle qui était de retour sur les planches quelques semaines à peine après avoir donné naissance.
On devine déjà qu’avec ces six épisodes, Mélissa Bédard nous apparaîtra encore plus humaine, plurielle et remplie de drive.
Vous aimerez aussi: