Soyez témoin du premier regard partagé entre Mélissa Bédard et son nouveau-né

Mélissa Bédard nous émeut dans les premières images de son documentaire Mélissa, plein les bras, dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi matin.

Dans un extrait bien rempli, on a droit à un avant-goût de cette incursion privilégiée dans sa vie complètement enlevante dans laquelle elle jongle entre son rôle de maman, chanteuse, comédienne et animatrice.

Avec générosité, elle nous fait même une place dans la salle d’accouchement où elle a accueilli son plus jeune coco, Aaron. Elle nous permet ainsi de vivre avec elle les premiers instants de leur rencontre et d’être témoins du premier regard entre elle et lui. C’est magique.