Malgré lui, Mathieu Lacombe se retrouve sous les projecteurs lors d’une sortie romantique

Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, ne semble plus être un cœur à prendre.
C’est dans une vidéo publiée sur les médias sociaux par l’humoriste Gabrielle Caron que l’on a découvert que l’homme politique aurait peut-être trouvé l’amour.
Alors qu’elle animait une soirée au Saint-Jean Comédie Club, Gabrielle Caron a demandé à un couple présent dans la salle où ils s’étaient rencontrés. Le duo a répondu : «Au travail.»
Curieuse, l’humoriste a poursuivi la discussion en demandant à l’homme dans quel domaine il travaillait. Celui-ci a simplement répondu : «En culture.»
C’est alors que Gabrielle a découvert qu’il s’agissait du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Surprise, elle a lancé avec humour :
«Est-ce que vous avez le droit de dire que vous êtes le ministre de la Culture? François Legault, est-ce qu’il sait que vous sortez ensemble?»
De 2021 à 2024, Mathieu Lacombe a été en couple avec la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault.
Depuis leur séparation, il n’a laissé filtrer aucun indice quant à une possible nouvelle relation.