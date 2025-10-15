Passer au contenu principal
Malgré lui, Mathieu Lacombe se retrouve sous les projecteurs lors d’une sortie romantique

Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, ne semble plus être un cœur à prendre.

C’est dans une vidéo publiée sur les médias sociaux par l’humoriste Gabrielle Caron que l’on a découvert que l’homme politique aurait peut-être trouvé l’amour.

Alors qu’elle animait une soirée au Saint-Jean Comédie Club, Gabrielle Caron a demandé à un couple présent dans la salle où ils s’étaient rencontrés. Le duo a répondu : «Au travail

Curieuse, l’humoriste a poursuivi la discussion en demandant à l’homme dans quel domaine il travaillait. Celui-ci a simplement répondu : «En culture.»

C’est alors que Gabrielle a découvert qu’il s’agissait du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Surprise, elle a lancé avec humour :
«Est-ce que vous avez le droit de dire que vous êtes le ministre de la Culture? François Legault, est-ce qu’il sait que vous sortez ensemble?»

De 2021 à 2024, Mathieu Lacombe a été en couple avec la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault.

Depuis leur séparation, il n’a laissé filtrer aucun indice quant à une possible nouvelle relation.

