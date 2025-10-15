Malgré lui, Mathieu Lacombe se retrouve sous les projecteurs lors d’une sortie romantique

Alors qu’elle animait une soirée au Saint-Jean Comédie Club, Gabrielle Caron a demandé à un couple présent dans la salle où ils s’étaient rencontrés. Le duo a répondu : «Au travail.»

Curieuse, l’humoriste a poursuivi la discussion en demandant à l’homme dans quel domaine il travaillait. Celui-ci a simplement répondu : «En culture.»

C’est alors que Gabrielle a découvert qu’il s’agissait du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Surprise, elle a lancé avec humour :

«Est-ce que vous avez le droit de dire que vous êtes le ministre de la Culture? François Legault, est-ce qu’il sait que vous sortez ensemble?»

