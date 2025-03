Geneviève Guilbault était très bien accompagnée au Parlement

Geneviève Guilbault vous fera craquer avec une nouvelle vidéo filmée au Parlement.

Dans une publication Instagram, la vice-première ministre du Québec explique que la conciliation travail-famille implique parfois que ses enfants dorment à l'Assemblée nationale avec elle.

Sur les images, on voit Geneviève Guilbault sortir de la voiture avec leurs bagages. Elle et sa famille se dirigent ensuite vers le Parlement, où les enfants peuvent courir dans les corridors et semblent avoir beaucoup de plaisir.

Voici l'adorable vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: