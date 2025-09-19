Le ministre Lacombe se prononce sur le dossier chaud du «petit train» aux Gémeaux

Début du contenu principal.
Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a abordé un «dossier chaud», celui du petit train auquel il a participé durant la fête qui avait lieu après le Gala des prix Gémeaux.
C’est lors de son passage à La gang du matin à Rouge que le Député de Papineau est effectivement revenu sur la scène que nous décrivait Patrice Bélanger en début de semaine dans l’émission.
Pour ceux qui auraient manqué l’histoire, c’est que Mathieu Lacombe a été aperçu en train de participer à cette danse de groupe festive, avançant en se balançant au rythme de la musique.
Usant d’humour, le ministre de la Culture et des Communications a donc discuté avec l’équipe, dont le maître de la taquinerie du pouvoir Jean-René Dufort, expliquant pourquoi il avait décidé d’embarquer dans la danse.
Une chose ressort, c'est que peu importe nos allégeances politiques, ça fait du bien d’entendre un ministre qui n’a pas peur de «lousser» sa cravate le temps d’un événement, surtout un événement comme celui-ci qui célèbre la culture.
