Enceinte, l'ex-conjointe de Mathieu Baron révèle le sexe du bébé

Le grand frère Cooper, un an et demi, aura donc une petite soeur au cours de l'été!

Au moment d'annoncer sa rupture en juin, Mathieu Baron a expliqué que leur priorité à lui et Alexandra était leurs enfants.

«On avait décidé, pour le moment, de garder ça pour nous parce que tu sais à quel point j’aime parler de ma vie privée... Nous avons pris la décision de nous séparer, et l’important pour nous, ce sont nos enfants. On veut être de bons parents, et c’est ça qu’on va être, et tout va bien», a confié la star québécoise au magazine 7 Jours.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur avec ce petit trésor à naître!