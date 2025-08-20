Mathieu Baron est à nouveau papa

Début du contenu principal.
La famille de Mathieu Baron s’agrandit!
L’acteur d’Indéfendable a de nouveau accueilli la cigogne, puisqu’il est maintenant papa pour la deuxième fois!
C’est son ex-compagne et mère de ses enfants, Alexandra Simon, qui a confirmé la grande nouvelle sur Instagram en présentant leur petite princesse à ses abonnés!
Avec beaucoup d’émotion, Alexandra a écrit: « Vittoria. Une semaine de toi, de nous. Merci de m’avoir choisie pour être ta maman. Ma petite merveille, merci la vie de m’avoir donné deux beaux enfants en santé. Je serai toujours là pour vous et donner le meilleur de moi. Je vous aime plus que tout au monde. »
Au passage, ses abonnés ont pu découvrir pour la toute première fois la jolie frimousse de la petite Vittoria!
Adorable, n'est-ce pas?!
Depuis quelques mois, la vie amoureuse de Mathieu Baron faisait jaser! Tout a pris de l’ampleur en mai dernier, quand Alexandra a publié un message TikTok où elle se décrivait comme « single mom, 6 months pregnant and a working mom ». De quoi alimenter les rumeurs de rupture!
Plutôt discret sur sa vie privée, Mathieu a ensuite accepté de clarifier la situation:
« En fait, nous nous sommes laissés au début de l’année. On avait décidé de garder ça pour nous. [...] Nous avons pris la décision de nous séparer, et l’important pour nous, ce sont nos enfants. On veut être de bons parents, et c’est ça qu’on va être, et tout va bien! »
Une déclaration claire qui confirme que, même séparés, les deux ex forment encore une solide équipe, pour le bien de leurs enfants.
Avec l’arrivée de Vittoria, le petit Cooper, 17 mois, a désormais une petite sœur à câliner.
On souhaite le meilleur à la petite famille, à Mathieu et Alexandra, pour la suite!
Pssssst! Vous pouvez également découvrir sa série documentaire, Mathieu Baron: retrouvailles à l'italienne, sur Crave. On peut présentement voir les épisodes en rattrapage gratuitement sur Noovo.ca.
