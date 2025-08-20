Mathieu Baron est à nouveau papa

Des rumeurs et une mise au point

Depuis quelques mois, la vie amoureuse de Mathieu Baron faisait jaser! Tout a pris de l’ampleur en mai dernier, quand Alexandra a publié un message TikTok où elle se décrivait comme « single mom, 6 months pregnant and a working mom ». De quoi alimenter les rumeurs de rupture!

Plutôt discret sur sa vie privée, Mathieu a ensuite accepté de clarifier la situation:

« En fait, nous nous sommes laissés au début de l’année. On avait décidé de garder ça pour nous. [...] Nous avons pris la décision de nous séparer, et l’important pour nous, ce sont nos enfants. On veut être de bons parents, et c’est ça qu’on va être, et tout va bien! »

Une déclaration claire qui confirme que, même séparés, les deux ex forment encore une solide équipe, pour le bien de leurs enfants.