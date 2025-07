Indéfendable: ces nouvelles images dévoilent l’arrivée d’une comédienne chouchou

Les premières images de la prochaine saison d’Indéfendable ont été dévoilées aujourd’hui.

Dans la bande-annonce, on voit Léo Macdonald (Sébastien Delorme) sur le banc des accusés. Après avoir tué Dylan Blondin (Patrice Godin), qui pointait une arme sur lui et sur son père, l’avocat se retrouve accusé de meurtre. Tout le cabinet s’unira pour tenter de sauver leur ami et collègue.

Rappelons que le policier ripou Alec Diaz (Thomas Vallières) a caché l’arme, rendant ainsi la défense de légitime défense presque impossible.