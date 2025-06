Mathieu Baron confirme sa séparation

Depuis le début du mois de mai, les fans spéculaient sur la fin de la relation entre Mathieu et Alexandra.

Alors qu'une vidéo publiée sur TikTok par Alexandra, dans laquelle elle révélait être une mère célibataire. Dans la vidéo, on pouvait lire :«Wake up everyday strong with a big smile for him. Single mom, 6 months pregnant and working mom.»

(Se réveiller tous les jours avec un grand sourire pour lui. Mère célibataire, enceinte de 6 mois et mère qui travaille.)