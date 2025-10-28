Martin Picard du Pied de cochon nous présente sa fille Charlotte

Début du contenu principal.
Martin Picard, le chef derrière le réputé restaurant Au pied de cochon nous a présenté sa fille Charlotte avec le plus adorable hommage.
C’est justement sur la page du restaurant qu’on a eu droit à une présentation hors de l’ordinaire, nous ramenant au début de l’histoire qui unit l’établissement et Charlotte.
On a effectivement appris qu’elle y a passé de nombreux lundis «à regarder ses parents bricoler, peaufiner, améliorer chaque détail du resto, il y a plus de vingt ans déjà» alors que le restaurant prenait forme.
Aujourd’hui maître d’hôtel dans ce même établissement qui l’a vue grandir, on nous a présenté cette femme souriante qui ressemble définitivement à son papa:
«Après avoir cumulé de l’expérience ailleurs, Charlotte, fille du grand Martin Picard, revient à la maison pour de bon - là où ses racines n’ont jamais cessé de pousser et où elle avait déjà tout compris du métier.
Charlotte Picard, mesdames et messieurs. »
Lisez le message complet ci-dessous:
C’est touchant de découvrir une parcelle de son histoire qui la ramène dans cet établissement plus que significatif pour elle.
Il semble que la pomme n’est pas tombée très loin de l’arbre et que la passion de la restauration habite aussi la grande Charlotte!
Rappelons par ailleurs que le chef et propriétaire du Pied de Cochon, Martin Picard, traverse par ailleurs un grand deuil.
Son oncle, Marc Picard que les fans de l’émission Un chef à la cabane connaissent très bien, est décédé la semaine dernière.
La triste nouvelle a été annoncée sur les médias sociaux du restaurant de la Cabane au pied de cochon.
Surnommé affectueusement Mononc par l’équipe, il a été une figure marquante et profondément aimée au sein de l’entreprise.