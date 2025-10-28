Martin Picard du Pied de cochon nous présente sa fille Charlotte

C’est touchant de découvrir une parcelle de son histoire qui la ramène dans cet établissement plus que significatif pour elle.

Il semble que la pomme n’est pas tombée très loin de l’arbre et que la passion de la restauration habite aussi la grande Charlotte!

Rappelons par ailleurs que le chef et propriétaire du Pied de Cochon, Martin Picard, traverse par ailleurs un grand deuil.

Son oncle, Marc Picard que les fans de l’émission Un chef à la cabane connaissent très bien, est décédé la semaine dernière.

La triste nouvelle a été annoncée sur les médias sociaux du restaurant de la Cabane au pied de cochon.

Surnommé affectueusement Mononc par l’équipe, il a été une figure marquante et profondément aimée au sein de l’entreprise.