Cette ex-candidate d’OD participera à MasterChef Québec

En légende on peut lire: «Positive, lumineuse et prévoyante, @annecath.leclerc a toujours un plan A, B ou C sous la main.

Pour elle, la cuisine est son langage d’amour et elle prend plaisir à moderniser des recettes tout en y ajoutant sa touche personnelle! ✨»

Les fans d’OD se souviennent certainement d’Anne-Catherine qui était tombée sous le charme de Cédrick, avec qui elle est en couple depuis la maison des exclus.