Martin Picard est en deuil

Dans une touchante publication partagée sur les médias sociaux, l’équipe du Pied de Cochon a tenu à souligner toute l’importance que Mononc Marc avait au sein des entreprises.

«Nous voulons célébrer l’homme qu’il était, sa grandeur, sa générosité et son don de soi. Un homme plus grand que nature, qui laisse derrière lui un héritage immense et profondément humain.»

Un véritable monument pour le restaurant, mais surtout pour la Cabane au Pied de Cochon.