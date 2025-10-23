Martin Picard est en deuil

Début du contenu principal.
Le chef et propriétaire du Pied de Cochon, Martin Picard, traverse un grand deuil.
Son oncle, Marc Picard, est décédé, une nouvelle annoncée sur les médias sociaux du restaurant. Surnommé affectueusement Mononc par l’équipe, il a été une figure marquante et profondément aimée au sein de l’entreprise.
Dans une touchante publication partagée sur les médias sociaux, l’équipe du Pied de Cochon a tenu à souligner toute l’importance que Mononc Marc avait au sein des entreprises.
«Nous voulons célébrer l’homme qu’il était, sa grandeur, sa générosité et son don de soi. Un homme plus grand que nature, qui laisse derrière lui un héritage immense et profondément humain.»
Un véritable monument pour le restaurant, mais surtout pour la Cabane au Pied de Cochon.
Dans plusieurs publications, on peut voir Marc Picard occuper une place centrale dans la production du sirop d’érable.
En 2023, il complétait sa 14e saison des sucres à la Cabane au pied de cochon, où il agissait comme bouilleur officiel.
Présent à chaque étape, il faisait bien plus que les sucres du printemps, il travaillait toute l’année. Véritable homme à tout faire, il faisait partie intégrante de la grande famille du Pied de Cochon.
On offre toutes nos sympathies à Martin Picard et à toute la famille du Pied de Cochon.
