La frénésie du hockey s’empare des stars, voyez leurs publications

De son côté, Sylvain Cossette a témoigné de son amour de longue date pour le hockey et les Canadiens:

«Quand j’étais jeune, je rêvais de devenir joueur de hockey professionnel. Je me suis aperçu assez rapidement que je n’avais pas le talent pour devenir un joueur élite, mais je suis resté maniaque de ce sport et surtout très grand fan des Canadiens de Montréal. Ce soir, je serai comme beaucoup de Québécois devant ma télé à espérer que mon équipe préférée gagne et nous offre des matchs de séries. Go HABS Go!!!🔥🔥🔥 P.S La journée va être longue…🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂😂»