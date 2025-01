Marie-Mai révèle les coulisses de Big Brother Célébrités

David Gauthier mentionne qu’en cas de besoin psychologique, les joueurs pourront consulter un psychologue via un appel vidéo.

4. Ça tourne 24h sur 24h, 7 jours sur 7

L’équipe derrière l’émission travaille d’arrache-pied pour offrir un bon divertissement.

L’animatrice Marie-Mai nous a confié ne pas seulement regarder les épisodes diffusés, mais également tout ce qui se passe dans la maison durant la totalité de la semaine. Elle explique son choix : «J’aime ça leur faire des petits clins d’œil si j’ai entendu des trucs pendant la semaine. Des fois, ce sont des bouts qui sont même pas gardés au montage, mais je sais qu’ils sentent que je les aime pour vrai et pour moi c’est super important.»

Il n’y a pas que la chanteuse qui travaille fort pour donner un bon moment à l’auditoire. David affirme qu’il ne dort pas beaucoup: «Mon téléphone est toujours allumé, fait que si je réussis à aller dormir 6h chez nous, ça peut quand même sonner à tous moments. Je suis branché direct avec la régie, fait que s'il y a quelqu’un en plein milieu de la nuit qui trouve un passage secret, mon téléphone sonne. J’ai tout ce qu’il faut à la maison pour me connecter, je peux voir toutes les caméras, je peux leur parler dans la régie, comme dans la maison, dans mon lit.»

5. Le défi de tourner les challenges

Une téléréalité comme celle de Big Brother Célébrités nécessite toute une gestion: «On tourne sans jamais avoir eu de répétition, parce qu’à tous les jours, pendant trois mois, on est en tournage, ce qui fait que la twist de la semaine prochaine avec les lumières partout dans la maison, on n'a jamais pu la pratiquer, parce qu’on est tout le temps en tournage. Des fois, on trouve nos manières pendant qu’ils sont dans la pièce des challenges. Alors, dans le reste de la maison on essaie, on teste des affaires. Des fois on se plante, mais souvent on réussit.»

Maintenant que vous savez tout, il ne reste plus qu’à regarder la première de Big Brother Célébrités, dimanche, 18h30 sur Noovo et Noovo.ca.

