Lunou Zucchini, Annie Villeneuve et Johanne Blouin réunies dans cette nouvelle émission!

Lunou Zucchini, Annie Villeneuve et Johanne Blouin seront réunies dans la nouvelle émission Zénith, cet hiver!

Comme vous l'avez peut-être vu passer, cette compétition musicale multigénérationnelle sera animée par Véronique Cloutier. Chaque semaine, 4 artistes bien connus de 4 générations différentes s’affronteront devant 100 personnes du public. Ces personnes agiront comme juges, réparties eux aussi par génération dans les estrades et accompagnées de leur capitaine d'équipe.

En ce mardi, on apprend qui seront les vedettes de la chanson qui s'affronteront tout au long de la saison, et Lunou Zucchini, Annie Villeneuve et Johanne Blouin en font partie! Voici les stars qui feront partie de la compétition télé Zénith :