Marie-Josée Gauvin met ses collègues au défi: «C'est tellement gênant»

L’animatrice Marie-Josée Gauvin qui pilote La gang du matin au 107,3 Rouge, à Montréal, a mis à l’épreuve ses acolytes Patrice Bélanger et Félix-Antoine Tremblay ce matin. Ses co-animateurs devaient appeler, en direct, des vedettes de leur téléphone complètement à l’improviste! Le résultat est tordant. Écoutez l’extrait complet plus bas.
Ce matin, Marie-Josée a voulu proposer un nouveau jeu déjà exploré dans son podcast Pop Pop Balado disponible sur iHeartradio. Son complice Maxime Roberge l’avait invitée plus tôt cette saison à téléphoner à une personnalité connue dans son téléphone. Le jeu s’appelle Sit Down Stand Up. Il avait entendu cette idée sur les ondes de BBC Radio, alors que Lorde a participé à ce jeu de l’émission Breakfast with Greg James.
Les règles sont simples. Une fois que la star décroche le téléphone, il faut lui demander si elle est assise ou debout. Celle qui pilote Quel Talent avait alors contacté l’animateur Gino Chouinard.
Lors de la quotidienne, Patrice Bélanger a d’abord appelé Guy A. Lepage: «C’est très gênant», a-t-il lancé lors de la composition du numéro. L’animateur de Tout le monde en parle a enfin répondu après quelques coups: «Je suis debout», avant d’ajouter en riant: «C’est à ça que je sers! J'ai toujours été considéré comme un objet.» Voyez l'extrait vidéo ci-dessous.
Pour sa part, Félix-Antoine Tremblay a téléphoné à la vedette de la comédie dramatique Le retour d'Anna Brodeur, Julie Lebreton. Nous l’avons entendue décrocher, mais malheureusement cette dernière a aussitôt raccroché avant même de dire un mot. C’est hilarant! Voyez la vidéo plus haut.
