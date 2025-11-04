Marie-Josée Gauvin met ses collègues au défi: «C'est tellement gênant»

Jouer à Sit Down Stand Up

Ce matin, Marie-Josée a voulu proposer un nouveau jeu déjà exploré dans son podcast Pop Pop Balado disponible sur iHeartradio. Son complice Maxime Roberge l’avait invitée plus tôt cette saison à téléphoner à une personnalité connue dans son téléphone. Le jeu s’appelle Sit Down Stand Up. Il avait entendu cette idée sur les ondes de BBC Radio, alors que Lorde a participé à ce jeu de l’émission Breakfast with Greg James.

Les règles sont simples. Une fois que la star décroche le téléphone, il faut lui demander si elle est assise ou debout. Celle qui pilote Quel Talent avait alors contacté l’animateur Gino Chouinard.