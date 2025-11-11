Au lendemain de l’ADISQ, Marie-Annick Lépine s’ouvre sur «le moment le plus triste de l’année»

Dans sa publication, elle raconte que le Gala de l’ADISQ était toujours un moment festif lorsque Karl était encore parmi eux.

Avec Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, ils surnommaient cette période de l’année leur «temps des Fêtes».

«Karl est né le 28 octobre, Jérôme le 3 novembre et moi le 5. C’était festif en maudit!



Aujourd’hui, ce moment est le plus triste de l’année.

Jérôme avait raison dimanche, on dirait que ça fait dix ans que nous avons sortis l’album « Pub Royal »… Nos vies ont tellement changées.»

