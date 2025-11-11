Au lendemain de l’ADISQ, Marie-Annick Lépine s’ouvre sur «le moment le plus triste de l’année»

Début du contenu principal.
Dimanche soir, Les Cowboys Fringants ont été honorés en remportant un Félix pour le dernier album de Karl Tremblay, Pub Royal.
Au lendemain du gala, Marie-Annick Lépine a pris la parole pour souligner ce moment à la fois touchant et profondément triste pour elle.
Dans sa publication, elle raconte que le Gala de l’ADISQ était toujours un moment festif lorsque Karl était encore parmi eux.
Avec Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, ils surnommaient cette période de l’année leur «temps des Fêtes».
«Karl est né le 28 octobre, Jérôme le 3 novembre et moi le 5. C’était festif en maudit!
Aujourd’hui, ce moment est le plus triste de l’année.
Jérôme avait raison dimanche, on dirait que ça fait dix ans que nous avons sortis l’album « Pub Royal »… Nos vies ont tellement changées.»
Voici la publication:
Elle conclut son message en remerciant le public pour cet ultime prix, qui marque la fin d’une époque pour Les Cowboys Fringants tels qu’on les a toujours connus.
«Bref, je tenais simplement à vous remercier pour cet ultime prix, le dernier avec la voix de Karl.»
La ville de L’Assomption inaugurera officiellement la Place Karl Tremblay le jeudi 13 novembre.
Le public est invité au 261, boulevard de l’Ange-Gardien pour assister à cet événement hommage. Au programme: le dévoilement du mur de cravates, une prestation musicale tirée de Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants, ainsi que la présentation en grande primeur du film-concert événement QUÉBEC/14/01/2023.
Les détails de l'évènement sont disponibles ici!
