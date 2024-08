Marie-Claude Barrette avait un message pour ses fans

Pour l'émission, Marie-Claude sera accompagnée par la psychologue, Dre Lory Zephyr.

Le duo est à la recherche de mères et de filles qui ont une certaine fragilité dans leur relation.



Marie-Claude explique dans sa vidéo: «On cherche des duos mère-fille qui vivent des enjeux difficiles sur le plan relationnel et qui auraient envie que ça s'améliore. Alors, si vous vous reconnaissez et que vous avez envie de vivre cette aventure-là avec nous, écrivez-nous»

