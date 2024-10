Marie-Annick Lépine annonce le début d’un nouveau chapitre

«"Malgré la peur et malgré tout, il est resté debout" Oui, malgré les épreuves de la vie, il faut continuer à avancer… Je commence l’enregistrement de mon nouvel album solo cette semaine :)

Je suis vraiment contente et pour la première fois, depuis un bout de temps, je me sens à ma place, sur mon X. Il faut dire que je suis bien entourée! Deux vieux alliés qui sont dans ma vie depuis des lunes, Daniel Lacoste et Pierre Fortin. Ça sent l’expérience dans le studio La petite corneille! Nous devons avoir joué sur plus de cent albums à trois 😁. J’ai tellement hâte de vous faire entendre tout ça!»

Voilà une nouvelle formidable!

Sur le même thème, on vous rappelle que le nouvel album Pub Royal des Cowboys Fringants vient d'être lancé en vinyle. Cela fera un merveilleux cadeau à mettre sous le sapin.