Marie-Annick Lépine partage un message lumineux de sa grande fille

À travers sa publication, Marie-Annick mentionne qu'elle était en train de faire des essayages pour le Premier gala de l'ADISQ, qui a lieu, ce soir.

En compagnie de sa belle Simone, Marie-Annick tentait de trouver un ensemble dans lequel elle se sentirait bien. Finalement, sa fille a fait un choix: une robe rose bonbon avec des bottes de cowboy argentées.

À ce stade, Marie-Annick s’exclame : «"ce n’est pas un peu exagéré pour une maman en deuil? » Elle est partie à rire de bon cœur pour me dire: « tu as raison, mais nous ne sommes pas obligées d’être dark et malheureuses toute notre vie."»