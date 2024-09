Marie-Annick Lépine se joint à Jonathan Roberge dans ce nouveau projet

Dans la section des commentaires, les fans de Jonathan Roberge applaudissent son idée et se désolent de voir toutes les embuches rencontrées avec ce spectacle d'humour.

«Félicitations ! P.s.: La maison d’édition a pas peur de passer au feu?», écrit une internaute.

«Ben voyons! Aucun sens ce parcours jusqu’ici inachevé de ce show. Comme si la vie lui avait fait une jambette chaque fois. Bien heureuse qu’il trouve son chemin sous la forme d’un livre. Félicitations Jonathan!!», commente une autre

«Oh une belle deuxième vie à une œuvre qui méritait d’être en lumière malgré tes 1001 péripéties des dernières années! Bravo», ajoute une troisième personne.

On est bien d'accord et on a hâte de lire cet ouvrage! Le livre Bisou est disponible en précommande dès maintenant et sera en librairie dès le 2 octobre.