Mariana Mazza annonce un nouveau projet plus personnel à ses fans

«Très heureuse de vous présenter officiellement FOIE GRAS, mon troisième one-woman-show! Dans ce spectacle plus personnel, j’ai décidé de m’exprimer avec ma tête et mon cœur… pour faire changement.

Après vous avoir cruisé dans les 2 premiers shows, pour ce 3e spectacle, j’ai envie de vous montrer mes meilleurs côtés pour qu’on se marie pour la vie. Le chihuahua sur le Red Bull est officiellement remplacé par le tank au cœur de porcelaine!

Je vais passer les prochains mois à peaufiner ce spectacle avant de commencer les rodages en mars. La tournée officielle commencera en octobre 2025. J’ai vraiment hâte de vous voir dans mes salles. Vous m’avez manqué! Les premières dates de la tournée sont en vente dès maintenant au marianamazza.com Inquiétez-vous pas, plein de villes et de dates s’ajouteront aussi dans les prochains mois. Je vais venir vous voir partout au Québec!

Mariana xx

P.S: L’affiche splendide est une gracieuseté de LMchabot»

On comprend donc qu'en plus d'être plus personnel, ce spectacle montrera davantage le côté tendre et fragile de l'humoriste. On a bien hâte de voir ça!