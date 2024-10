Marcel Leboeuf : Rare apparition pour sa conjointe et leurs deux fils!

Hier soir, c'était la grande première de La cage aux folles à L'Espace St-Denis de Montréal, un événement qui a attiré de nombreuses personnalités du milieu artistique.

Parmi les vedettes présentes, Lise Martin, la conjointe de Marcel Leboeuf, était sur le tapis rose, accompagnée de leurs deux fils, Emmanuel et Olivier, venus le soutenir alors qu'il tient un rôle central dans la pièce.

Dans cette production mise en scène par Joël Legendre, Marcel Leboeuf et Alex Perron jouent Albin et Georges, un couple gai qui dirige un cabaret de drag-queens dans le Village. Leur vie animée et pleine de couleurs bascule lorsque leur fils annonce son mariage et la présentation de sa future belle-famille, un clan conservateur. Cette situation donne lieu à des quiproquos amusants et promet des moments hilarants sur scène, captivant ainsi le public.