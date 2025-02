Diane Lavallée en rémission: Des nouvelles rassurantes de Marcel Leboeuf!

«Ayant été opérée et devant recevoir des traitements de radiothérapie, il me devenait impossible d’assister aux répétitions et de monter sur scène pour la période estivale. Je dois prioriser ma santé et retrouver ma forme. Je serai en pensée avec mes camarades de théâtre. Je remercie Monarque Productions de m’épauler dans cette période de turbulence.»

Heureusement, quelques mois plus tard, les nouvelles sont encourageantes. Marcel Leboeuf, son ex-conjoint et père de leur fille Laurence Leboeuf, a récemment donné une mise à jour rassurante sur son état de santé. En entrevue avec 7 Jours, il a partagé:

«Diane va très bien. Elle est en rémission. Elle a fait des traitements de chimio et de radio. Là, elle est dans un protocole d’hormonothérapie. Son moral est excellent! C’est sûr qu’elle a perdu ses cheveux, mais elle est toujours très coquette. Ma fille et moi, on suit ça de très près. Je suis là pour elle. Elle peut toujours compter sur moi!»

Des paroles qui montrent à quel point Diane Lavallée est entourée de soutien dans cette dure épreuve de la vie... Une excellente nouvelle pour la comédienne que le public adore et qui, on l’espère, pourra bientôt retrouver les planches et les plateaux.

On lui envoie nos pensées positives et nos meilleurs vœux pour la suite!