Léane Labrèche-Dor décroche un nouveau mandat

On a appris une belle nouvelle à propos de Léane Labrèche-Dor: elle a décroché un nouveau mandat bien spécial.

La comédienne devient la marraine et la principale ambassadrice au Québec de la Société canadienne du cancer (SCC).

C’est une cause qui lui tient particulièrement à cœur: ses deux grands-pères ont eu un diagnostic et le cancer de sa mère est survenu lorsqu’elle avait seulement 13 ans.