Léane Labrèche-Dor décroche un nouveau mandat

Début du contenu principal.
On a appris une belle nouvelle à propos de Léane Labrèche-Dor: elle a décroché un nouveau mandat bien spécial.
La comédienne devient la marraine et la principale ambassadrice au Québec de la Société canadienne du cancer (SCC).
C’est une cause qui lui tient particulièrement à cœur: ses deux grands-pères ont eu un diagnostic et le cancer de sa mère est survenu lorsqu’elle avait seulement 13 ans.
Sa mère est décédée en 2005, après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer du sein.
«J’ai vu de près les répercussions d’une telle annonce: la résilience, les défis et la force que cela demande. Cette cause me touche profondément. Au début des années 2000, les traitements et les chances de s’en sortir étaient différents. Vingt ans plus tard, je constate à quel point la science et la médecine ont fait d’immenses progrès, et cela me remplit d’espoir. À travers mon rôle de marraine, je souhaite appuyer la mission de la Société canadienne du cancer et contribuer à offrir soutien, espoir et réconfort à toutes les personnes touchées par la maladie», a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.
Léane Labrèche-Dor était de passage au balado N’oublie pas ta brosse à dents animé par Alexandre Barrette.
Au cours de la conversation, elle a confié qu’elle rêvait de pouvoir faire rencontrer sa mère, décédée il y a plusieurs années, et son fils, un souhait profondément touchant.
Elle s’est confiée sur le fait qu’elle reconnaît beaucoup de sa mère dans son fils, une réalité à la fois belle et douloureuse pour elle. La comédienne a admis que le plus difficile depuis le décès de sa mère est d’accepter qu’elle ne pourra jamais rencontrer ses enfants.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse