Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle série de Marc Labrèche

Ça y est, nous avons un premier coup d'oeil sur la nouvelle série de Marc Labrèche!

L'an dernier, après la fin de Je viens vers toi, nous vous avions annoncé que le célèbre québécois serait en vedette ferait un retour au jeu.

Marc Labrèche sera en vedette dans une comédie noire intitulée Ayer’s Cliff, où il donnera la réplique à Henri Picard et Joey Scarpellino.

Cette semaine, l'affiche officielle de cette nouvelle série a été dévoilée: