Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle série de Marc Labrèche

Ça y est, nous avons un premier coup d'oeil sur la nouvelle série de Marc Labrèche!
L'an dernier, après la fin de Je viens vers toi, nous vous avions annoncé que le célèbre québécois serait en vedette ferait un retour au jeu.
Marc Labrèche sera en vedette dans une comédie noire intitulée Ayer’s Cliff, où il donnera la réplique à Henri Picard et Joey Scarpellino.
Cette semaine, l'affiche officielle de cette nouvelle série a été dévoilée:
L'action d'Ayer's Cliff commencera alors que une tragédie se produit au village. Un jeune homme prénommé Henri devra s’allier à son oncle, un chanteur disco nommé Martin Stevens, pour éviter le pire.
Henri Picard incarne le neveu et Marc Labrèche campe son oncle. La série a été scénarisée par Édouard Gingras et réalisée par Zacharie Lareau.
Voici le synopsis officiel:
«Henri (Henri Picard), un barman d’Ayer’s Cliff, est mêlé à un drame impliquant un populaire jeune acteur (Joey Scarpellino) séjournant dans le village. Malgré la relation tendue qu’il entretient avec lui, Henri est contraint de s’allier à son oncle Martin Stevens (Marc Labrèche), un chanteur qui a connu la gloire durant l’âge d’or du disco. Le duo dysfonctionnel se lance dans une quête désespérée pour comprendre ce qui s’est réellement passé pour sauver leur peau, alors qu’une enquête policière, à laquelle se mêlent les médias et l’opinion publique, déclenche une série de rebondissements et une tornade d’émotions dans la petite communauté.»
En plus de Marc Labrèche, Henri Picard et Joey Scarpellino, la comédie noire réunit Myriam LeBlanc, Ève Duranceau, Jorge Martinez, Janie Lapierre, Stéphane Crête, Shanti Corbeil Gauvreau, Madeleine Sarr et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.
Le tournage a eu lieu en Estrie en 2025, et la série arrivera sur l'Extra d'ICI Tou.tv le 3 février prochain.
Marc Labrèche s'est attaqué à Instagram un peu avant Noël et depuis, ses vidéos font grandement réagir.
Encore une fois, le chouchou du Québec a fait rire son public dans une nouvelle vidéo publiée avec ses milliers d'abonnés.
Voyez le moment en question juste ici!
