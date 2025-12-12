La réaction de la mère de Jacob Fowler des Canadiens attire tous les regards

Début du contenu principal.
Le jeune gardien Jacob Fowler a foulé la glace hier soir lors du match opposant les Canadiens de Montréal aux Penguins de Pittsburgh.
S’il a attiré l’attention grâce à sa solide performance dans la victoire de 4 à 2 du Tricolore, un autre moment a particulièrement touché le public: la réaction émotive de sa mère, aperçue en larmes dans les gradins, visiblement bouleversée de voir son fils vivre ce moment marquant.
Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de RDS, on aperçoit la mère du gardien en train de s’essuyer les yeux, visiblement émue de voir son fils disputer son premier match dans la LNH.
Cette grande première s’est d’ailleurs soldée par une performance convaincante, alors que Jacob Fowler a contribué à la victoire de son équipe.
Fidèle à la tradition, la recrue a effectué seule son tour de patinoire avant l’entrée des autres joueurs. Tout sourire, le jeune gardien semblait visiblement fébrile à l’idée de disputer son tout premier match.
Pour l’instant, rien n’indique si la recrue obtiendra un autre départ samedi soir, alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Rangers à New York.
