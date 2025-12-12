La réaction de la mère de Jacob Fowler des Canadiens attire tous les regards

Le jeune gardien Jacob Fowler a foulé la glace hier soir lors du match opposant les Canadiens de Montréal aux Penguins de Pittsburgh.

S’il a attiré l’attention grâce à sa solide performance dans la victoire de 4 à 2 du Tricolore, un autre moment a particulièrement touché le public: la réaction émotive de sa mère, aperçue en larmes dans les gradins, visiblement bouleversée de voir son fils vivre ce moment marquant.

Découcrez la vidéo plus bas dans l'article.