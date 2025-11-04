Marc-André Grondin débarque sur le plateau de Doute raisonnable, il faut voir la réaction de Julie Perreault

Début du contenu principal.
Les tournages de l’ultime saison de Doute raisonnable sont maintenant terminés.
Pour l’occasion, Marc-André Grondin, qui avait quitté la série la saison dernière, a effectué un retour surprise sur le plateau afin de surprendre sa complice de la toute première journée, Julie Perreault.
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Julie Perreault en train de tourner une scène avec Bruno Marcil, qui a pris la relève de Marc-André Grondin dans la série.
À un moment, Julie semble soudainement surprise par quelqu’un entrant sur le plateau… il s’agit de Marc-André Grondin.
Les deux comédiens se font une chaleureuse accolade, manifestement heureux de se retrouver pour tourner la toute dernière scène de l’histoire de la série.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Rappelons qu’à la fin de la saison précédente, Fred (Marc-André Grondin) était abattu dans sa voiture d’une balle à la tête, tirée par le personnage de Maxime de Cotret.
Dans la prochaine saison, c’est Olivier Tanguay (Bruno Marcil) qui occupera désormais le poste laissé vacant par Fred au sein du GICCS.
Vous aimerez aussi: