STAT: 3 choses à savoir sur la jeune star du moment, Arthur Arsenault

Hier soir marquait enfin le grand retour de STAT dans son format de 60 minutes, et on peut dire que l’intensité était au rendez-vous.

On a retrouvé le personnel de l’hôpital St-Vincent quelques heures après le grand dérangement, alors qu’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) est toujours à l’urgence pour reprendre en main la situation et gérer les nombreux patients en attente.

Parmi eux, un jeune garçon a particulièrement retenu l’attention: Léo Sauvageau.