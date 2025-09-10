STAT: 3 choses à savoir sur la jeune star du moment, Arthur Arsenault

Début du contenu principal.
Hier soir marquait enfin le grand retour de STAT dans son format de 60 minutes, et on peut dire que l’intensité était au rendez-vous.
On a retrouvé le personnel de l’hôpital St-Vincent quelques heures après le grand dérangement, alors qu’Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) est toujours à l’urgence pour reprendre en main la situation et gérer les nombreux patients en attente.
Parmi eux, un jeune garçon a particulièrement retenu l’attention: Léo Sauvageau.
Le jeune Léo s’est présenté à l’hôpital avec une blessure à la bouche. Mais après analyses, le laboratoire a révélé la présence de spermatozoïdes dans son échantillon. C’est le jeune comédien Arthur Arsenault qui incarne ce patient marquant.
Voici quelques faits à découvrir sur lui :
Arthur est très actif sur Instagram et TikTok, où il partage des parodies inspirées notamment de Costco et de Tim Hortons. Son humour et sa spontanéité charment complètement son public.
L’hiver dernier, Arthur a tenu un rôle marquant dans une publicité pour Le lait. Dans un concept des plus craquants, il a su se montrer tout à fait charmant devant la caméra, et le public l’a immédiatement adopté.
Arthur fera partie de la distribution du film Les Furies. Le jeune comédien y tiendra le rôle principal de Kevin, partageant l’écran avec une distribution cinq étoiles : Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, France Castel, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Samantha Fins et Sandrine Bisson.
Évidemment, l’histoire de son personnage dans STAT est loin d’être terminée. On peut s’attendre à un cas bouleversant qui risque de toucher le public en plein cœur.
Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
