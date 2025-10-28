Karaoké Club: découvrez les prestigieux invités de Stéphane Rousseau

Début du contenu principal.
Préparez-vous à chanter (très) fort parce que la nouvelle compétition musicale animée par Stéphane Rousseau, Karaoké Club, se dévoile encore un peu davantage et ça promet.
On connait maintenant le nom des prestigieux invités que l’animateur recevra dans son club sélect et qui pousseront la note à notre grand bonheur.
Parmi les 10 artistes qui monteront sur scène dès le départ, on retrouve notamment l'actrice Karine Vanasse, l'humoriste Arnaud Soly, l'acteur Lou-Pascal Tremblay, la comédienne Debbie Lynch-White, l'animateur Pierre-Yves Lord et la créatrice de contenu et animatrice Chloée Deblois.
La bande-annonce nous donne d’ailleurs très hâte de vivre la compétition qui se déroule dans un décor éclaté et coloré:
Au fil des épisodes, d'autres célébrités se joindront à la compétition, assurant un renouvellement constant de l'énergie, dont Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, Fouki, Rémi-Pierre Paquin et la légendaire France Castel.
On aura aussi droit à des caméos d'icônes de la culture québécoise. On nous promet des apparitions surprises de Charlotte Cardin, Boom Desjardins, Isabelle Boulay, Ginette Reno, Pierre-Yves Roy Desmarais, Marc Labrèche et d’autres, imaginez!
Et on aime tellement Stéphane Rousseau, qu’on prend tout ce qu’il nous offre avec grand plaisir.
La série sera diffusée en deux temps sur Prime Video: les trois premiers épisodes seront disponibles le 21 novembre, suivis des trois derniers le 28 novembre.