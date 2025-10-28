Karaoké Club: découvrez les prestigieux invités de Stéphane Rousseau

Encore plus de célébrités s'inviteront sur le plateau

Au fil des épisodes, d'autres célébrités se joindront à la compétition, assurant un renouvellement constant de l'énergie, dont Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, Fouki, Rémi-Pierre Paquin et la légendaire France Castel.

On aura aussi droit à des caméos d'icônes de la culture québécoise. On nous promet des apparitions surprises de Charlotte Cardin, Boom Desjardins, Isabelle Boulay, Ginette Reno, Pierre-Yves Roy Desmarais, Marc Labrèche et d’autres, imaginez!

Et on aime tellement Stéphane Rousseau, qu’on prend tout ce qu’il nous offre avec grand plaisir.

La série sera diffusée en deux temps sur Prime Video: les trois premiers épisodes seront disponibles le 21 novembre, suivis des trois derniers le 28 novembre.