Magalie Lépine-Blondeau confie avoir été menacée par une homme armé d’une hache

Pendant l’enregistrement des Enfants de la télévision, l’équipe travaille pendant deux heures pour n’en conserver que soixante minutes. Pourtant, de nombreux enregistrements restent dans les salles de montage.

C’est le cas de cet extrait avec Magalie Lépine-Blondeau, où elle raconte une expérience terrifiante lors d’un tournage nocturne en forêt. L’équipe et elle ont été menacées par un homme armé d’une hache, les forçant à rester coincés dans un chalet pendant plusieurs heures. Finalement, ils ont réalisé l’absurdité de la situation, le lendemain matin.

«Dans le fond, on était 50 contre UN gars aec une hache, on avait des matériaux, et des...tsé! Trente techniciens musclés, là!»