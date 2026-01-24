Ludovick Bourgeois, fidèle à l’héritage de son père, termine sa tournée

Son plus récent projet, Les BB par Ludovick Bourgeois, vient d’ailleurs de s’achever après un peu plus de deux ans sur les routes du Québec. Une aventure marquée par une impressionnante série de spectacles et une réponse enthousiaste du public, avec plus de 75 000 billets vendus. La tournée ayant pris fin le mois dernier, l’artiste a tenu à souligner ce chapitre important par une publication reconnaissante sur ses réseaux sociaux.

Dans son message, Ludovick remercie chaleureusement le public pour son soutien tout au long de cette aventure musicale, rappelant le plaisir ressenti soir après soir sur scène. Il y évoque également, avec sobriété, la fierté qu’aurait ressentie son père, Patrick Bourgeois, chanteur du groupe Les BB, aujourd’hui disparu!

Les photos accompagnant la publication témoignent d’un lien père-fils profondément ancré, alors que l’on peut notamment voir bébé Ludovick aux côtés de celui qui a marqué toute une génération avec ses chansons. Une archive personnelle attire particulièrement l’attention : un mot écrit par Patrick Bourgeois à son fils dans lequel il lui souhaitait de réussir… sans adopter les cheveux longs de son père!

