Luc Poirier et Isabelle Gauvin abordent le décès de leurs mamans lors de cet événement

Luc Poirier et Isabelle Gauvin m’ont fait de touchantes confidences sur leurs mères respectives, décédées du cancer, abordant l’importance de redonner à des causes qui leur tiennent à cœur.

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

Les amoureux étaient présents à l’événement de clôture de la levée de fond Glamour pour guérir que la fashionista a organisé avec Élisabeth Chicoine de Vie$ de rêve.

La levée de fond permettait d’amasser de l’argent pour la fondation Se reconstruire et More than a cure, toutes deux offrant du soutien aux femmes atteintes de cancer et leur famille.