Isabelle Gauvin et Luc Poirier s'éclatent à la plage au Portugal, voyez les images

«On m’en parlait depuis longtemps et j’ai adoré mon séjour au Portugal, notamment en Algarve où j’y ai célébré mon anniversaire !

Sortie en yacht, puis excursion en kayak privé avec un coach local pour explorer les grottes de Portimão et Alvor.

L’eau était calme, les paysages impressionnants, et cette grotte isolée, loin des foules, valait vraiment le détour.

On a terminé la journée simplement, avec un souper en room service à l’hôtel.

Une belle fin pour une journée bien remplie… et un moment que je ne suis pas près d’oublier.»

Ça, c'est un voyage cinq étoiles!

Nous souhaitons un bon anniversaire à Isabelle Gauvin.