Louis Morissette dévoile la distribution 5 étoiles de sa nouvelle comédie

Éric Bernier, Fabiola N. Aladin, Irdens Exantus, Joëlle Paré-Beaulieu, Kathleen Fortin , Kevin Houle, Rachel Graton, Simon Lacroix et Steve Laplante! Voilà une distribution 5 étoiles!

Au moment d'annoncer l'arrivée de la comédie à la télévision, KOTV nous a donné un avant-goût de ce qui nous attend:

«Avouons-le, la date d’expiration de l’humanité approche chaque jour à la vitesse grand V. Alors, plutôt que de pleurer dans notre coin, pourquoi ne pas en rire un bon coup? Pour cela, nous avons réuni une équipe en or massif (oui, on a cassé la tirelire!!) avec Catherine Brunet, Éric Bernier, Fabiola N. Aladin, Irdens Exantus, Joëlle Paré-Beaulieu, Kathleen Fortin , Kevin Houle, Rachel Graton, Simon Lacroix et Steve Laplante. Ensemble, ils vont se déchaîner sur les travers de notre société! Préparez-vous à rire!»

Et voici le synopsis officiel de Kamikazes!:

Kamizakes! multipliera les clins d’œil à la surconsommation, à l’égocentrisme, à nos façons de communiquer (ou pas), à la quête de la célébrité, à l’apologie du vide, etc. On ne peut plus le nier, la date d’expiration de l’humanité approche à une vitesse exponentielle. La bêtise humaine ne cesse de progresser; les gens se blessent ou meurent en prenant des égoportraits, on s’autodiagnostique sur internet, on se fie plus à notre montre intelligente qu’à notre intelligence, on modifie les photos d’école de nos enfants pour les rendre parfaites...

Pour l'instant, la date de diffusion de cette nouvelle série n'a pas été dévoilée. On devrait en savoir plus au cours de l'été.