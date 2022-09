Éric Bernier était rétro à souhait avec son pantalon évasé sur le tapis rouge

Éric Bernier a attiré tous les regards avec son look parfaitement rétro, hier soir lors de la première montréalaise du film Niagara.

Comme vous l'avez peut-être vu passer, le comédien tient l'un des rôles principaux dans cette comédie dramatique écrite et réalisée par Guillaume Lambert. Pour fouler le tapis rouge du Théâtre Outremont de Montréal, Éric Bernier a choisi un complet noir d'inspiration disco.

Avec son pantalon évasé, son veston ample, ses chaussures en cuir vernis et son chemisier satiné à motifs vert et or, le comédien était plus chic que jamais! Voici quelques photos d'Éric Bernier à la grande première de Niagara :