Louis-José Houde annonce une grande nouvelle

«La tournée du Show caché 3 - Tu n’es pas spécial, se voit bonifiée d’une belle résidence montréalaise au théâtre du Gesù cet automne, en plus de deux dates à Québec.



À force de rouler le spectacle, il m’apparait clair que je n’ai aucune envie d’arrêter ça en juin (comme prévu), et vais poursuivre à l’automne. (Quelques billets sont encore disponibles en juin.)

Le Gesù est un magnifique petit théâtre de 425 places où il fait bon, et l’ambiance intimiste nous rappelle La nuit de la poésie (c’était là).



Cette fois, les billets seront disponibles pour tous; il ne s’agit donc plus d’un "Show caché", quoiqu’au Gesù le stationnement demeure très caché, alors prévoyez le coup.»

La première date de cette résidence au Gesù: le 12 septembre 2024. Si vous voulez des billets, ils sont déjà en vente sur le site officiel de Louis-José Houde.