Louis-José Houde est PAPA!

Louis-José a décidé de prendre une année sabbatique après la fin de sa tournée Mile mauvais choix, en décembre dernier.

Sur Facebook, il écrivait d'ailleurs: «Je prends maintenant une longue pause et cuisinerai de petits gâteaux.

Je nous souhaite plus de lecture et moins de télé-réalité.

Plus de cinéma et moins de téléphone.

Plus de tendresse envers les gens qui conduisent mal.

Trouver l’humour dans tout ce qui nous irrite et nous plombe.

De faire partie de ces gens qui louent un condo de ski en time sharing, mais la marde pogne.

De jaser avec un petit monsieur à l’épicerie qui, clairement, a envie de jaser.

Le reste va aller tout seul.»

On pourra voir l'humoriste/acteur dans le tout nouveau film de Denys Arcand, Testament, qui sortira sur grand écran le 5 octobre prochain.

Tous nos voeux de bonheur à Louis-José et son amoureuse pour cette belle addition dans la famille! On vous envoie beaucoup de bonheur!

