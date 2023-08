Couverture du Elle Québec: Jay du Temple revient sur la controverse en entrevue avec Rebecca Makonnen

Être multiple. Flamboyant, sensible, exigeant; ce sont les premiers mots que l’on peut lire sur Jay Du Temple dans un article paru sur le site du Elle Québec en 2020, lorsqu’il avait fait le cover du magazine. Moment plus ou moins controversé de la carrière de l’animateur et humoriste, les photos prises pour la revue avaient en effet suscité beaucoup d’émoi auprès des membres de la communauté LGBTQ+.